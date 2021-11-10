Байден проведет виртуальную встречу с Си Цзиньпином на следующей неделе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Виртуальная встреча, которая запланирована между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, состоится уже на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Reuters отмечает, что представители Белого дома и посольства Китая в Вашингтоне отказались подтвердить агентству, состоится ли встреча на следующей неделе.

Контекст

В начале правления Байдена дипломатические обмены США с Китаем вызвали недовольство союзников, и американские чиновники считают, что прямое взаимодействие с Си — лучший способ предотвратить конфликт в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Обе стороны заявили, что достигли принципиального соглашения о проведении виртуальной встречи Байдена и Си до конца года после переговоров в швейцарском городе Цюрих в прошлом месяце между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным дипломатом Китая Ян Цзечи.

В прошлом месяце источники сообщили агентству Reuters, что, учитывая внутренние китайские ограничения COVID-19 и нежелание Си путешествовать Вашингтон нацелился на проведение видеоконференции в ноябре.

В понедельник на брифинге заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер спросили о сроках проведения виртуальной встречи, и она подтвердила, что существует принципиальная договоренность о том, что Байден и Си проведут ее до конца года.

Она сказала, что обсуждаются на рабочем уровне для подтверждения деталей, но от конкретики отказалась.

Дополнение

Ставки для встречи высокие — Вашингтон и Пекин спорят по разным вопросам, от происхождения пандемии к расширению ядерного арсенала Китая, — но команда Байдена пока что не возлагает больших надежд на конкретные результаты.

Эксперты считают, что обе стороны могут прийти к соглашению о смягчении ограничений на выдачу виз журналистам друг друга, а также говорят, что соглашение о возобновлении работы консульств в Чэнду и Хьюстоне, закрытых в результате дипломатического конфликта в 2020 году, может способствовать улучшению настроения.

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Однако администрация Байдена заявила, что соглашение по консульству не обсуждалась до встречи.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил на прошлой неделе, что запланированная встреча является частью усилий США по ответственному управлению.