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Президент сегодня собирает заседание СНБО

Президент сегодня собирает заседание СНБО

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский вчера, 9 ноября, поручил организовать на сегодня, в 15:00, проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом информировали в аппарате СНБО, пишет УНН.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 (уточнено — ред.) В Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним

СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля прошлого года. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе”.

Прошедшее заседание СНБО прошло 22 октября 2021 года.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Владимир Зеленский
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