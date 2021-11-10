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ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"

ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Реакция украинской стороны

Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация от начала суток

По состоянию на 7 часов утра 10 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВСУ, боевики, ООС
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