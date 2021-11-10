ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация от начала суток
По состоянию на 7 часов утра 10 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
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