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В Германии установлен антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Германии установлен антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 39 676, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает УНН.

Детали

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 5 ноября, когда за сутки было выявлено 37 120 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 844 054 жителей ФРГ. От последствий заболевания, которое вызывается коронавирусом, за сутки в стране умерло 236 пациентов. Общее количество смертей за все время пандемии в Германии достигла 96 963.

Семидневный показатель распространения коронавирус в ФРГ в настоящее время составляет 232,1. Во вторник он достигал значения 213,7, в понедельник — 201,1, в воскресенье — 191,5. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием во время выборов ограничительных мер Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

Контекст

На прошлой неделе и.о. Министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего"пандемией непривитых". Шпан пожаловался на недостаточные темпы бустерной вакцинации.

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Источник: УНН
Теги: Германия, Коронавирус
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