Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
24975

В Украине уже 3,13 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 283

В Украине уже 3,13 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 283

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 ноября, - более 23 тысяч, рост почти на четверть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом около 5,7 тысячи человек, скачок по сравнению с предыдущим днем. Во второй раз с начала пандемии показатель летальных исходов за сутки выше 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 5 696 человек;
  • летальных случаев - 816;
  • выздоровело - 16 277 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 130 772 лица;
  • выздоровело - 2 553 842 человека;
  • летальных случаев - 74 206;
  • проведено ПЦР-тестов - 14 999 766.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 539, медработников - 529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792) области, городе Киев (1740), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.