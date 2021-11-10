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Количество прививок от COVID-19 в Украине приближается к 20 миллионам

Количество прививок от COVID-19 в Украине приближается к 20 миллионам

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже 8,1 миллиона человек. При этом в целом сделали 19,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 267 тысяч, большинство сделано первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"За сутки 9 ноября в Украине 267 401 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы - 116 738 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

От начала вакцинальной кампании привиты одной дозой - 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 154 792 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 852 176 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но три недели назад показатель снова превысил 100 тысяч, а на позапрошлой неделе - перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. Кое-где даже с конфликтами.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Волынская области и город Киев. С 12 ноября к ним присоединится Черкасская область.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус
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