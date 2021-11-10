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В столице снова сбой в работе общественного транспорта

В столице снова сбой в работе общественного транспорта

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве утром 10 ноября общественный транспорт курсирует с отклонением от графика из-за скопления автотранспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевпастранса.

Цитата:

“Задерживается движение автобусов № № 21, 73, 101, 100 и троллейбусов № 29, 30, 31, 47, 50, 50к”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что задерживается движение этих автобусов и троллейбусов в направлении проспекта Маяковского — Керченская площадь — проспект Ватутина “по причине скопления автотранспорта”.

На место вызвана полиция.

“Введено оперативное положение № 4 (движение транспорта без соблюдения расписания)”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

На утро 10 ноября на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Пробки на правом берегу, в частности, образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском.

Источник: УНН
Теги: Киев, общественный транспорт, пробки
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