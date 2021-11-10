Франция расширит кампанию бустерной вакцинации с декабря

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что с декабря бустерная вакцинация понадобится и людям младше 65 лет: без отметки о третьей дозе медицинские пропуска некоторых категорий граждан будут аннулированы, пишет УНН со ссылкой на euronews.

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"У людей в возрасте до 65 лет с течением времени действие предыдущей вакцины ослабевает. Сейчас, пока мы с вами говорим, в реанимациях находятся 80% с лишним людей в возрасте 50+. Вот почему с начала декабря мы запускаем кампанию бустерной вакцинации для наших соотечественников 50-64 лет”, - сказал Макрон в телеобращении накануне.

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Детали

С 15 декабря бустерная доза станет обязательным условием для продления санитарного пропуска для всех французов в возрасте от 65 лет, объявил также Эмманюэль Макрон, сообщает RFI.

С начала кампании вакцинации в декабре 2020 года во Франции было сделано более 100 миллионов прививок против коронавируса. 51 миллион жителей Франции на данный момент полностью вакцинированы (это почти 75% всего населения страны, где право на прививку имеют все люди, начиная с 12-летнего возраста). Макрон отметил, что этот показатель выше, чем во многих странах ЕС. Полностью вакцинированы 87% французов старше 12 лет.

Уязвимые группы населения во Франции с сентября получили право на третью бустерную дозу прививки против COVID-19. Речь идет о людях старше 65 лет, а также о тех, кто из-за ряда серьезных или хронических заболеваний рискует перенести ковид в тяжелой форме. Их с начала года прививали во Франции в приоритетном порядке. Из 7,7 миллионов человек, входящих в эти "группы риска", третью прививку сделали лишь 3,4 миллиона.

Дополнение

Половина всех случаев COVID-19 в мире приходится на Европу. В Великобритании, где также набирает силы пятая волна, власть предупредила работников Национальной службы здравоохранения о необходимости пройти полную вакцинацию до 1 апреля, иначе они потеряют работу. В лагере медработников реакция неоднозначная.