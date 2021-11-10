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Уже две страны ЕС не станут закрывать границы для украинцев

Уже две страны ЕС не станут закрывать границы для украинцев

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кипр и Эстония стали двумя первыми странами Евросоюза, которые не станут закрывать границы для украинцев, на фоне решения ЕС об исключении Украины из списка COVID-безопасных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата:

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев", - сообщил Кулеба в Twitter накануне вечером.

"Вторая страна ЕС, Эстония не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, которые прошли полную вакцинацию", - добавил глава МИД сегодня.

Детали

По словам Кулебы, МИД работает с партнерами для сохранения свободы путешествий украинцев.

Контекст

9 ноября ЕС решил исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после изъятия Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это - рекомендация, а финальное решение будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Возможность въезда украинских граждан в ЕС в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки появилась 15 июля 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, туристы, Коронавирус, туризм, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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