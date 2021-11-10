Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
13395

Бывший руководитель Starbucks сравнил работников сети с жертвами Холокоста

Бывший руководитель Starbucks сравнил работников сети с жертвами Холокоста

Говард Шульц

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывший генеральный директор американской сети кофеен Starbucks Говард Шульц с помощью истории о Холокосте рассказал о преимуществах сотрудников компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В субботу, 6 ноября, Шульц встретился с группой сотрудников кофейни в районе Буффало (штат Нью-Йорк), которые голосуют за объединение в профсоюзы.

Экс-руководитель сети, который против создания объединений, рассказал работникам историю о заключенных в концлагерях Польши.

“Им давали лишь несколько одеял, которые они должны были разделить между собой. Не все, но большинство людей делили свое одеяло с пятью другими людьми. Так много из этой истории связано с тем, что мы пытались сделать в Starbucks — поделиться своим одеялом”, — отметил Говард.

По его мнению, эта аналогия демонстрирует преданность и человечность работников компании Starbucks. Таким образом он хотел донести, что Starbucks на протяжении многих лет выстроил замечательную корпоративную культуру, которая не нуждается в профсоюзах.

Добавим

В своей беседе с сотрудниками Шульц также подробно рассказал о многих преимуществах, которые предлагает Starbucks, и которые не предлагают в других компаниях: медицинское страхование для сотрудников, работающих неполный рабочий день, компенсация за обучение в колледже. Кроме того, за последние 18 месяцев вдвое увеличили заработную плату. Теперь средняя ставка составляет более 12 долларов в час, а более половины сотрудников в США получают больше чем 15 долларов в час.

Источник: УНН
Теги: США
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.