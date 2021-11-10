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10 ноября 2021, 10:40 • Виктория Данильченко • 7350
В США мужчина открыл стрельбу посреди улицы: есть погибшие и раненые
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На улице американского города Скотленд, расположенного в штате Южная Дакота, произошла стрельба. Погибли два человека, трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dakota News Now.
Детали
Инцидент произошел вечером 9 ноября. Вооруженный мужчина открыл огонь и начал стрелять в прохожих.
Два человека скончались на месте. Один человек получил серьезные ранения, его доставили в больницу. Двое получили травмы, не опасные для жизни.
Сообщают, что стрелка задержали, сейчас он находится под стражей. Правоохранители устанавливают мотивы его преступления.
Напомним
В октябре на территории университета американского штата Луизиана произошла стрельба. Один человек погиб, семеро получили ранения.
Источник: УНН
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