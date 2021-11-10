Пожар полностью уничтожил популярный одесский клуб "TrueMan"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Популярный клуб “TrueMan”, расположенный на одесском пляже “Дельфин”, полностью уничтожен огнем в результате пожара, который произошел поздно вечером 9 ноября.

Как передает УНН со ссылкой на ГСЧС, огонь охватил 400 кв. м. строения.

На месте работали 6 единиц техники и 22 спасателя. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняют правоохранители. “TrueMan” был летней площадкой по популярности конкурировавшей с клубами Аркадии.