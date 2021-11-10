Уровень госпитализаций с COVID-19 не превышает норму только в двух областях Украины

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Повышенный уровень госпитализаций с коронавирусом фиксируют в Киеве и 22 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Только в двух областях Украины количество госпитализаций в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом по Украине уровень госпитализаций с COVID-19 составляет 88,9 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны не более 60 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 9 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

город Киев — 98,7

Винницкая область — 82,8

Волынская область — 92,9

Днепропетровская область — 99,1

Донецкая область — 103,4

Житомирская область — 122,6

Закарпатская область — 60,2 (еще вчера было 59,6)

Запорожская область — 91,3

Ивано-Франковская область — 95,2

Киевская область — 75,7

Луганская область — 70,6

Львовская область — 80,1

Николаевская область — 114,4

Одесская область — 82,4

Полтавская область — 76,8

Ровенская область — 86,6

Сумская область — 108,6

Харьковская область — 86,1

Херсонская область — 116,0

Хмельницкая область — 114,0

Черкасская область— 61,2

Черновицкая область — 78,0

Черниговская область— 94,0

В Кировоградской (49,7) и Тернопольской (56,9) областях показатели госпитализаций в пределах нормы.

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов Украины: город Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов

проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Это правило распространяется и на:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.