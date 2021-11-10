Уровень госпитализаций с COVID-19 не превышает норму только в двух областях Украины
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Повышенный уровень госпитализаций с коронавирусом фиксируют в Киеве и 22 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности. Только в двух областях Украины количество госпитализаций в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень госпитализаций с COVID-19 составляет 88,9 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны не более 60 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 9 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:
- город Киев — 98,7
- Винницкая область — 82,8
- Волынская область — 92,9
- Днепропетровская область — 99,1
- Донецкая область — 103,4
- Житомирская область — 122,6
- Закарпатская область — 60,2 (еще вчера было 59,6)
- Запорожская область — 91,3
- Ивано-Франковская область — 95,2
- Киевская область — 75,7
- Луганская область — 70,6
- Львовская область — 80,1
- Николаевская область — 114,4
- Одесская область — 82,4
- Полтавская область — 76,8
- Ровенская область — 86,6
- Сумская область — 108,6
- Харьковская область — 86,1
- Херсонская область — 116,0
- Хмельницкая область — 114,0
- Черкасская область— 61,2
- Черновицкая область — 78,0
- Черниговская область— 94,0
В Кировоградской (49,7) и Тернопольской (56,9) областях показатели госпитализаций в пределах нормы.
Напомним
Сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов Украины: город Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов
- проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Это правило распространяется и на:
- заведения питания
- отели
- учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- массовые мероприятия
- торгово-развлекательные центры
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.