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Школьники в Киеве на следующей неделе продолжат обучение в дистанционном режиме

Школьники в Киеве на следующей неделе продолжат обучение в дистанционном режиме

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью на коронавирус в столице, на следующей неделе ученики столичных школ, в частности, младшей школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом на брифинге в среду заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет корреспондент УНН.

Цитата

“В Киеве увеличивается количество больных детей. Поэтому, на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме. Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение”, — сказал городской голова.

Детали

По словам Кличко, на сегодняшний день в столичных больницах находится 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. Четыре ребенка находится в реанимации.

Что было раньше

С 1 ноября в Киеве все школы были переведены на дистанционное обучение, поскольку по критериям столица достигла показателей “красной” зоны. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Добавим

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 3,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 ноября, — более 23 тысячи, рост почти на четверть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом около 5,7 тысячи человек, по сравнению с предыдущим днем. Во второй раз с начала пандемии показатель летальных исходов за сутки выше 800.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Коронавирус
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