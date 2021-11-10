Четвертая страна ЕС сохранила возможность для путешествий граждан Украины
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нидерланды стали уже четвертой страной Европейского союза, которая сохранила возможности путешествий для граждан Украины на фоне решения ЕС об исключении Украины из списка COVID-безопасных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
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“Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации. С 13 ноября помимо свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим отрицательный тест”, — написал министр в Twitter.
Детали
На сегодня въехать в Нидерланды можно при наличии доказательства вакцинации вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
При пересечении границы необходимы следующие документы:
- распечатанная и заполненная “Декларация о вакцинации от COVID-19”;
- (с 13 ноября 2021 года) отрицательный результат теста на COVID-19;
- доказательство вакцинации, признаный Нидерландами;
- подтверждения обратного рейса;
- визу (по необходимости).
Добавим
Кипр и Эстония стали первыми двумя странами Евросоюза, которые не станут закрывать границы для украинцев.
Кроме того, Хорватия не изменит условия въезда для украинских граждан.
Контекст
9 ноября ЕС решил исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после изъятия Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это — рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.
Возможность въезда украинских граждан в ЕС в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки появилась 15 июля 2021 года.