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Американские диетологи советуют ограничить потребление свинины

Американские диетологи советуют ограничить потребление свинины

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Свинина входит в перечень продуктов с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров. Об этом в своем блоге написала американский диетолог Джулия Зумпано, передает УНН.

Помимо свинины, высокое содержание насыщенных жиров и холестерина имеет говядина, уточнила диетолог.

“Такие блюда, как свиной стейк или отбивная, жаркое из говядины или говяжий фарш, как правило, имеют высокое содержание насыщенных жиров и холестерина”, — уточнила специалист.

Также диетолог советует воздержаться от потребления обработанного мяса, из-за высокого содержания натрия и низкого содержания питательных веществ.

“Если вы хотите есть обработанное мясо, выбирайте колбасы или мясные деликатесы из нежирной индейки или курицы”, — добавила Зумпано. В перечне продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров оказались цельное молоко, масло, жирный йогурт и сыры.

“Большое количество насыщенных жиров и холестерина содержать картофель фри и другие блюда, приготовленные во фритюрнице”, — информирует специалист.

Приметно, что хлебобулочные изделия и сладости также входят в перечень продуктов, богатых насыщенными жирами и холестерином.

Добавим

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Источник: УНН
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