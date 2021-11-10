После выборов в Японии переизбрали Фумио Кисиду на пост премьера страны

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Обе палаты японского парламента утвердили главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны, передает телеканал NHK, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам голосования нижней палаты японского парламента, итоги голосования в которой определяют главу правительства, Кисида получил 297 голосов из-за того, что Либерально-демократическая партия в союзе с партией “Комэйто” удерживает большинство в палате. Он также получил большинство голосов — 141 голос из 242 — в результате голосования в палате советников — верхней палате японского парламента.

Контекст

Кисиду утвердили на должность премьер-министра Японии еще в начале октября. Однако в середине октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы ее нового состава.

Сегодняшнее назначение Кисиды — ожидаемый итог выборов 31 октября. За три дня до сегодняшнего голосования правительство Японии ушло в отставку, как этого требует Конституция страны, сообщало Kyodo. Кандидатуру Кисиды теперь должен утвердить японский император Нарухито.

Министром иностранных дел Японии был назначен Ёсимаса Хаяси, который до этого занимал должность министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства. До Хаяси главой японского МИДа был Тосимицу Мотэги, который теперь стал генеральным секретарем ЛДП.

До своего назначения на должность премьер-министра Кисида входил в состав правительства страны в 2000-х и 2010-х годах. Он занимал посты министра обороны, министра иностранных дел и министра по делам Окинавы и Северных территорий — под последним в Японии понимают Южнокурильские острова, являющиеся предметом спора Токио и Москвы.