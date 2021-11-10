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В оккупированном Крыму ФСБ задержали местного "депутата" по подозрению в якобы шпионаже в пользу СБУ

В оккупированном Крыму ФСБ задержали местного "депутата" по подозрению в якобы шпионаже в пользу СБУ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В оккупированном Крыму задержали бывшего депутата так называемого Ялтинского горсовета Юрия Ломенко по подозрению в якобы шпионаже в пользу СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ФСБ РФ.

Цитата

“Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (“Государственная измена в форме шпионажа”). Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщают близкие к российской власти оккупированного Крыма медиа речь идет о бывшем депутате подконтрольного РФ “Ялтинского городского совета” второго созыва Юрии Ломенко. 8 ноября 2021 года на внеочередном заседании было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Ломенко по собственному желанию с 25 октября 2021 года.

Дополнение

В ФСБ заявили, что задержали на границе с Украиной гражданина Узбекистана со шпионской техникой.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, ФСБ
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