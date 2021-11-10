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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Меркель созвонилась с Путиным: призвала "повлиять" на ситуацию на границе Беларуси и Польши

Меркель созвонилась с Путиным: призвала "повлиять" на ситуацию на границе Беларуси и Польши

Ангела Меркель и Владимир Путин

КИЕВ. 10 ноября. УНН. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации на белорусско-польской границе. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет УНН.

Цитата:

“Канцлер Меркель говорила сегодня по телефону с президентом Путиным о ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом была бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это”, — сообщил он в Twitter.

Детали

На сайте Кремля в сообщении о телефонном разговоре сказано, что инициатором выступила немецкая сторона.

По данным Кремля, Путин “предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском”.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши. Польша заявила, что всех задержали.

Добавим

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Владимир Путин, Германия, Польша, Беларусь, мигранты, Ангела Меркель

В тексте упоминаются

Меркель Ангела
Меркель Ангела
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