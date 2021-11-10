Шмигаль уверяет, что правительство не разрабатывает никаких планов веерных отключений электроэнергии

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям электроэнергии в Украине. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

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“Относительно ситуации с электроэнергией: правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям. Ситуация в сфере электроэнергетики действительно является непростой, в первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации”, - сказал Премьер-министр.

Детали

Так, по его словам, несколько месяцев назад правительство активизировало работу и по дополнительным импортным контрактам, и по собственной добыче угля.

“В этом контексте имеем сегодня важное решение о начале создания вертикально интегрированной компании на базе Центрэнерго. Речь о том, чтобы государственная компания Центрэнерго и государственные шахты объединить в единую структуру”, - сказал Шмигаль.

По его мнению, это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для Центрэнерго, а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации.

“Решение касается возобновления работы предприятия “Энергетическая компания Украины”, и именно на базе этого предприятия будет проведено объединение. От планов приватизации Центрэнерго мы не отказываемся, и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, угля, только повысит интерес к открытому аукциону”, - добавил он.

Дополнения

Ранее сегодня появилась информация, что в Украине на складах - на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо: всего есть 447,9 тыс. тонн угля. И что 62 энергоблока на ТЭС - не работают вообще. 25 из них - из-за отсутствия топлива. На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков, 4 энергоблока - на ремонте.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной тяжбы.