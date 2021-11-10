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Шмигаль уверяет, что правительство не разрабатывает никаких планов веерных отключений электроэнергии

Шмигаль уверяет, что правительство не разрабатывает никаких планов веерных отключений электроэнергии

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям электроэнергии в Украине. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Относительно ситуации с электроэнергией: правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям. Ситуация в сфере электроэнергетики действительно является непростой, в первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации”, - сказал Премьер-министр.

Детали

Так, по его словам, несколько месяцев назад правительство активизировало работу и по дополнительным импортным контрактам, и по собственной добыче угля.

“В этом контексте имеем сегодня важное решение о начале создания вертикально интегрированной компании на базе Центрэнерго. Речь о том, чтобы государственная компания Центрэнерго и государственные шахты объединить в единую структуру”, - сказал Шмигаль.

По его мнению, это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для Центрэнерго, а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации.

“Решение касается возобновления работы предприятия “Энергетическая компания Украины”, и именно на базе этого предприятия будет проведено объединение. От планов приватизации Центрэнерго мы не отказываемся, и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, угля, только повысит интерес к открытому аукциону”, - добавил он.

Дополнения

Ранее сегодня появилась информация, что в Украине на складах - на 310,4 тыс. тонн меньше угля, чем критически необходимо: всего есть 447,9 тыс. тонн угля. И что 62 энергоблока на ТЭС - не работают вообще. 25 из них - из-за отсутствия топлива. На 4 АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков, 4 энергоблока - на ремонте.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной тяжбы.

Источник: УНН
Теги: уголь, Кабмин, энергетика, электроэнергия, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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