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Правительство образовало Национальный орган по вопросам противоминной деятельности

Правительство образовало Национальный орган по вопросам противоминной деятельности

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины образовал Национальный орган по вопросам противоминной деятельности. Его возглавит министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В документе сообщается, что Национальный орган по вопросам противоминной деятельности — это межведомственный совещательный орган, который действует по коллегиальному принципу под председательством Министра обороны, образуется с целью координации деятельности министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от формы собственности, привлекаемых к проведению мероприятий в сфере противоминной деятельности.

Среди задач Национального органа, в частности, организация разработки и внедрения национальных стандартов по противоминной деятельности в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности, правил и процедур по управлению операциями в сфере противоминной деятельности.

Дополнение

Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны.

Напомним, 3 ноября ВР поддержала увольнение Тарана с должности министра обороны. Таран был назначен на должность министра обороны Украины 4 марта 2020 года.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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