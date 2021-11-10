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Лероса рекомендовали отстранить на 5 заседаний за нецензурные жесты в ВР

Лероса рекомендовали отстранить на 5 заседаний за нецензурные жесты в ВР

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Внефракционного народного депутата Гео Лероса рекомендовали отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады за нецензурные жесты в парламенте. О таком решении регламентного комитета ВР сообщил председатель подкомитета по вопросам регламента Павел Фролов в среду, пишет УНН.

Цитата:

“Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте”, — сообщил Фролов в Telegram.

Детали

Он подчеркнул, что такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения.

Что было ранее

Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес Президента Украины. Лерос обратился непосредственно к Главе государства, обвинив в том, что ОП “клепает” на него “дело”. “Вы — главный предатель в стране”, — сказал нардеп, после чего председатель ВР Руслан Стефанчук приказал выключить Леросу микрофон.

Перед тем, как уйти с трибуны, Лерос успел показать Зеленскому средний палец.

Источник: УНН
Теги: ВР
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