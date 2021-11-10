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Аваков заявил, что не создает партию с Разумковым

Аваков заявил, что не создает партию с Разумковым

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг информацию о создании им нового политического проекта совместно с бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым, сообщает УНН со ссылкой на соответствующее обращение Авакова.

Бывший министр ответил на вопрос о создании совместного политпроекта:

“Отвечаю — нет не правда. Но, мне известно, что после испуга в Офисе Президента рабочее совещание, длинное, мощное содержательное во главе с Ермаком, „подоляками“ и прочими людьми, которые там занимаются медийной работой и принято решение атаковать вот такого вот рода фейками. Для всех СМИ еще раз повторяю — я не собираюсь делать никакого совместного политического проекта с Дмитрием Разумковым, ни я, ни Яценюк”.

Он также пожелал удачи ряду украинских политиков, включая и Разумкова, готовых профессионально работать на благо Украины.

“Это очень важно. А придумщикам из Офиса Президента я хочу пожелать обратиться к классике и вспомнить популярную в эти дни экранизацию романа Фрэнка Херберта „Дюна“ — „Страх убивает разум“. Не бойтесь. Обычно концентрацию умных людей боятся или слабаки или дураки. Вы из каких будете?”, — заявил Аваков.

Напомним, ряд СМИ опубликовали в последние дня несколько аналитических статей, в которых рассматривали возможность объединения Авакова и Разумкова и ссылались на слухи о создании такого проекта.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Украина
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