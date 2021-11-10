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В зоне ООС погибла 24-летняя военная

В зоне ООС погибла 24-летняя военная

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время выполнения боевого задания в районе проведения Операции объединенных сил 6 ноября погибла 24-летняя военная Татьяна Алхимова из села Казачьи Лагери Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Олешковскую территориальную общину.

Цитата

“6 ноября во время выполнения боевого задания в районе проведения Операции объединенных сил в Луганской области Татьяна получила пулевое ранение, несовместимое с жизнью”, — говорится в сообщении.

Добавим

Татьяна Алхимова родилась в 1997 году в селе Казачьи Лагери. В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете. Ее призвало на военную службу Каховское ОГВК Херсонской области.

Последнее место службы — командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр имени Костя Гордиенко.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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