В зоне ООС погибла 24-летняя военная

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время выполнения боевого задания в районе проведения Операции объединенных сил 6 ноября погибла 24-летняя военная Татьяна Алхимова из села Казачьи Лагери Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Олешковскую территориальную общину.

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“6 ноября во время выполнения боевого задания в районе проведения Операции объединенных сил в Луганской области Татьяна получила пулевое ранение, несовместимое с жизнью”, — говорится в сообщении.

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Татьяна Алхимова родилась в 1997 году в селе Казачьи Лагери. В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете. Ее призвало на военную службу Каховское ОГВК Херсонской области.

Последнее место службы — командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр имени Костя Гордиенко.