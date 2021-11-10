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Регистрировать место жительства в "Діє" смогут граждане с паспортом-книжечкой

Регистрировать место жительства в "Діє" смогут граждане с паспортом-книжечкой

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Регистрация места жительства онлайн через приложение “Дія” станет возможной для граждан Украины, имеющих паспорт в форме книжечки. Соответствующее постановление приняло сегодня правительство, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Услуга регистрации места проживания онлайн станет доступной для тех украинцев, которые имеют паспорта в форме книжки. Правительство утвердило с доработкой экспериментальный проект, который даст возможность осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала Дія”, — написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Детали

Согласно проекту постановления, документом предлагается расширить действие соответствующего экспериментального проекта на более широкий круг лиц, а именно на тех, кто имеет паспорт гражданина Украины в форме книжечки.

Кроме того, предусмотрена возможность для призывников, военнообязанных и резервистов, в случае необходимости, при смене места жительства получить отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов по заявлению в электронной форме через портал “Дія”.

Добавим

Как писал УНН, на прошлой неделе Верховная Рада приняла в целом закон, которым предусматривается регистрация места проживания онлайн через приложение “Дія”.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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