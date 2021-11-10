Уже четверть стран ЕС не станут закрывать границы для украинцев

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Уже 8 стран Евросоюза не станут закрывать границы для украинцев, на фоне решения ЕС об исключении Украины из списка COVID-безопасных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Детали

Открытыми, по данным главы МИД, для путешествий останутся:

Кипр

Эстония

Хорватия

Нидерланды

Чехия

Австрия

Дания

Бельгия

Так, только за неполных три часа количество открытых, несмотря на решение ЕС, стран удвоилось.

Цитата:

"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и ранее. Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. Дания сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались", - написал Кулеба в нескольких твитах.

МИД, по его словам, продолжает работать с партнерами в ЕС для сохранения свободы путешествий украинцев.

Контекст

9 ноября ЕС решил исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после изъятия Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это - рекомендация, а финальное решение будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Возможность въезда украинских граждан в ЕС в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки появилась 15 июля 2021 года.