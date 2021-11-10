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В Украине утвердили порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО

В Украине утвердили порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок погашения задолженности по пенсиям жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, пенсионные выплаты за прошлые периоды, в частности начисленные на исполнение решений суда, проводятся получателям пенсий и ежемесячного прожиточного содержания по отдельной программе, которая предусмотрена в бюджете Пенсионного фонда за счет средств государственного бюджета.

Отмечается, что для реализации проекта необходимо дополнительно 6,1 млрд грн.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на апрель 2021 года в Пенсионном фонде учитывается 76,7 млрд грн пенсионных выплат за прошлые периоды, не выплаченных пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которых не взято на учет на подконтрольной Украине территории. В случае обращения их в органы ПФУ расходы нужно будет предусмотреть в следующих бюджетных периодах.

Детали

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщала, что жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 миллиардов гривен пенсий.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, ОРДЛО
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