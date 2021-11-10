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Бульмастиф, доберман, ротвейлер: утвердили перечень опасных пород собак

Бульмастиф, доберман, ротвейлер: утвердили перечень опасных пород собак

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

В перечень входит 52 породы и метисы всех указанных пород, среди которых в частности: Ротвейлер, Доберман, Волкодав ирландский, Бульмастиф, Овчарка голландская, Овчарка греческая, Пит-бультерьер американский.

Владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

К слову

В Херсонской области полицейскому довелось применить табельное оружие, чтобы спасти от агрессивных животных троих детей.

А в Мирнограде Донецкой области собаки напали на двух мужчин, одного загрызли на смерть. По данному факту начато досудебное расследование.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, собака
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