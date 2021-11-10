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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Новости: Политика
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В Германии предложили разместить мигрантов из Беларуси в Украине

В Германии предложили разместить мигрантов из Беларуси в Украине

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Немецкий депутат Нильс Шмид предложил, чтобы Украина помогла в размещении мигрантов, которые через Беларусь прорываются в Европу. Об этом он сообщил изданию Deutschlandfunk, информирует УНН.

Детали

Представитель Социал-демократической партии по вопросам внешней политики в немецком Бундестаге Нильс Шмид заявил, что на внешних границах ЕС должны обеспечить правовой порядок. Для этого нужна поддержка соседних стран, в частности, Шмид предложил привлечь Украину.

"Там (в Украине) можно было разместить мигрантов, пока идет процедура по предоставлению убежища", — говорится в сообщении.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Источник: УНН
Теги: Польша, ЄС, мигранты
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