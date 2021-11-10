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Стратегия общественной безопасности и защиты: правительство поддержало проект указа Зеленского

Стратегия общественной безопасности и защиты: правительство поддержало проект указа Зеленского

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство поддержало проект указа Президента Украины о решении Совета по нацбезопасности и обороне “О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины", передает корреспондент УНН.

Цитата

“Проектом акта предлагается ввести в действие решение СНБО о Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты. Соответственно перед тем проведен обзор общественной безопасности и гражданской защиты, который будет вынесен на заседание правительства в соответствии. Вместе с тем мы обсуждали, что нужно учесть замечания ряда институтов, в том числе уполномоченного по правам человека и министерства по делам ветеранов. Поэтому предлагаем принять акт с доработкой”, - сказал во время заседания министр внутренних дел Денис Монастырский.

Детали

Правительство поддержало решение с трехдневным доработкой. К доработке приобщен аппарат СНБО.

Так, согласно пояснительной записке, положения стратегии направлены на укрепление общественной безопасности и совершенствование гражданской защиты формирования безопасности среды.

Соответствующее формирование должно происходить поэтапно через реализацию стратегических приоритетов:

1) Утверждение в обществе культуры безопасности;
2) Объединение усилий государственного, общественного и частного сектора в укреплении общественной безопасности и усилении гражданской защиты;
3) повышение возможностей субъектов формирования и реализации государственной политики в сфере общественной безопасности и гражданской защиты.

Реализация стратегии рассчитана на период до 2026 года.

Добавим

Стратегия на заседании Совета по нацбезопасности и обороне обсуждалась еще в январе прошлого года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 Закона “О национальной безопасности Украины”. В основу документа была положена избирательная программа Президента.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, указы
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