Custody Records: в Нацполиции появится электронная система фиксации действий

КИЕВ. 10 ноября. УНН. До конца 2021 года системы Custody Records планируют ввести в 53 подразделениях Нацполиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Custody Records — проект, который гарантирует безопасность прав задержанных и полицейских с помощью электронной фиксации всех действий. Это касается людей, находящихся под контролем полиции с момента фактического задержания и до помещения их в следственный изолятор или освобождения из-под стражи.

В рамках проекта будут фиксировать все действия с людьми, находящимися под контролем полиции, в частности обязательный опрос задержанного. Кроме того, будут контролировать соблюдение прав задержанного и отсутствие контактов с ним людей, не имеющих на это полномочий. Все это происходит в конкретно определенных помещениях, оснащенных современной системой видеонаблюдения в режиме 24/7.

Пока что систему тестируют в четырех отделениях — в Харьковской, Тернопольской, Винницкой и Киевской областях.

К концу 2021 года системы Custody Records планируют ввести в 53 подразделениях Нацполиции. На следующие три года запланирована реализация проекта еще в 570 подразделениях полиции.

Цель проекта — минимизировать количество жалоб на действия правоохранителей, а также фиксировать их профессиональные действия во время выполнения своих функций.