Кабмин повысил тарифы на трансплантацию сердца и легких

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, повышающее тарифы на трансплантацию сердца и легких и улучшающее доступ украинцев к этим операциям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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“Кабинет Министров принял разработанное Министерством здравоохранения постановление, которое меняет (повышает) тарифы на операции по трансплантации сердца и легких”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что благодаря принятым изменениям украинские медицинские учреждения получат возможность покрывать все фактические затраты на осуществление соответствующих операций, а также увеличить их количество и повысить качество.

Отмечается, что до сих пор тарифы на услугу по трансплантации сердца/комплекса “сердце-легкие” определялись постановлением КМУ № 1083 (с изменениями) от 2019 г., однако Минздрав инициировал их обновление в соответствии с практическим опытом по выполнению таких операций. Ведь тарифы должны покрывать все необходимые расходы на лечение и реабилитацию пациентов и способствовать медицинским учреждениям в развитии этого сложного направления.

Согласно с принятыми изменениями:

услуга “Трансплантации сердца/комплекса “сердце-легкие” или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса “сердце-легкие”, в т. ч. “донорский этап” отныне разделяется на две отдельные услуги: по трансплантации сердца и трансплантации легких. Это обусловлено различиями состояний, требующих трансплантации, послеоперационных периодов, потребностью в специфической реабилитации и т. п.;

происходит увеличение тарифов на трансплантацию сердца и легких в три раза — до 2 млн грн и 2,7 млн грн соответственно, что обусловлено необходимостью покрытия фактических затрат поставщиков услуг по трансплантации и сложностью и высокой стоимостью посттрансплантационного периода у пациентов.

“При этом обновленные тарифы все равно будут меньше, чем стоимость аналогичных услуг за рубежом. Так, раньше государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) 110 тыс. долл и 140 тыс. долл соответственно”, — информирует Минздрав.

Такие изменения позволят в дальнейшем стимулировать и развивать направление трансплантации, увеличить доступность соответствующих операций и оказать помощь как можно большему числу украинцев из тех, кто в ней нуждается.

В Минздраве напоминают, что операции по трансплантации в Украине выполняются за счет средств государственного бюджета и являются абсолютно бесплатными для пациентов.

Кроме того, сообщается, что за 2020 год в Украине было проведено 9 трансплантаций сердца — это больше, чем за все предыдущие годы независимости Украины, а в 2021 г. (по состоянию на 18 октября) — 22. Также в 2021 году впервые трансплантировано сердце ребенку и выполнена первая пересадка легких от посмертного донора.

Дополнения

Заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбьян сообщал, что уже проведено более 150 трансплантаций почек. Ранее ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год.

В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.