Для экстрадиции Тарпана из ОАЭ понадобится примерно два месяца - юрист

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Для экстрадиции подозреваемого НАБУ Руслана Тарпана из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину понадобится примерно полтора - два месяца. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил юрист Денис Цыпин.

Цитата:

“ОАЭ выдают преступников быстро. Но все зависит от того, будет ли человек (Тарпан, — ред.) сопротивляться. То есть если он не будет сопротивляться, то это можно сделать и за 1,5-2 месяца, а если будет, то экстрадиция может затянуться до года”, — пояснил юрист.

Кроме этого, Цыпин объяснил разницу между “синей” и “красной” меткой в Интерполе.

“Разница заключается в том, что когда ставится "Синяя метка“, то она означает остановить и предупредить, что его разыскивают, то есть потребность в установлении местонахождения. А "Красная метка“ — это означает необходимость задержать, доставить, экстрадировать”, — подчеркнул Цыпин.

“Красная метка” для Тарпана

Руслан Тарпан, которого украинские правоохранители подозревают в хищении сотен миллионов гривен из бюджета Украины на проекте “Глубоководный выпуск”, проживает и продолжает вести свой бизнес в ОАЭ. Об этом представители беглеца заявили на днях одесскому изданию.

Во всеукраинском розыске Тарпан находится с 2017 года, а по линии Интерпола он был оглашен НАБУ буквально недавно.

Детективы информировали УНН о том, что намерены присвоить розыску Тарпана в Интерполе “красную метку”. Пока же у него — “синяя”.

Также НАБУ уже отправило запрос в ОАЭ о предоставлении международно-правовой помощи.

Напомним

Бывшая жена Тарпана Оксана Шишовская пока беспрепятственно продолжает вести бизнес в Украине, несмотря на факты ее финансовой связанности с разыскиваемым. В княжестве Монако, к примеру, обнаружили счета Шишовской, используемые в целях Тарпана.

Французские правоохранители подозревают, что транзакции по счетам Тарпана-Шишовской имели целью легализировать незаконно полученные деньги, в том числе, из Украины.