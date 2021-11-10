Двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли повешенным

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Двоюродного брата погибшего экс-мера Кривого Рога Константина Павлова - Бориса Павлова нашли повешенным у него дома в Кривом Роге. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

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На вопрос, действительно ли обнаружили Бориса Павлова повешенным у него дома, в полиции ответили: "Да, я вам подтверждаю эту информацию".

Детали

В полиции сообщили, что, по предварительной информации, предсмертной записки не было.

Дополнение

15 август стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.

Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрировано оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

В настоящее время полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, касающиеся самоубийства.

18 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 44-летнего гражданина. Тело мужчины было найдено в его квартире без видимых телесных повреждений. После стало известно, что умер брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.