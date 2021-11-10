Сильный дождь на Шри-Ланке унес жизни 16 человек. Тысячи людей вынуждены переселиться

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли в результате наводнений и оползней на Шри-Ланке после более чем недели сильного дождя. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

В центре по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что более 5 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и нашли убежище в домах родственников или в государственных центрах помощи.

Почти половина из 25 районов Шри-Ланки пострадала от потопа, причем больше всего пострадали районы Центрального нагорья острова, где выращивают чай.

Большинство смертей произошли вследствии подтопления и ударов молнии. По крайней мере одного человека считают пропавшим без вести.

В ближайшие дни, вероятно, ожидаются новые наводнения и ливни распространятся на северное побережье страны в районе города Джафна, предупредило метеорологическое бюро страны.

Добавим

Октябрь и ноябрь обычно является сезоном северо-восточных муссонов на Шри-Ланке. Однако в этом году на большей части территории страны выпало больше осадков, чем обычно.

Ученые утверждают, что все более непредсказуемая и экстремальная погода в Южной Азии была вызвана изменением климата и усугубляется вырубкой лесов и засыпкой дамб.

Рекордное наводнение в 2015 году, в столице штата Ченнай, унесло жизни более 250 человек.