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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Беларусь заявила об усилении противовоздушной обороны на границе с Польшей

Беларусь заявила об усилении противовоздушной обороны на границе с Польшей

Министерство обороны Беларуси

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Беларусь укрепила противовоздушную оборону (ПВО) на западном и северо-западном направлении вдоль границы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в Telegram, пишет УНН.

Детали

Военные также провели тренировку по взаимодействию в воздухе сил единой региональной системы ПВО Беларуси и России, отметили в министерстве. В ней участвовали истребители, а также два самолета Ту-22М3 воздушно-космических сил России. Они отрабатывали патрулирование воздушной границы и связь с наземными пунктами управления.

“Такие полеты стратегической бомбардировочной авиации... с сегодняшнего дня будут выполняться на регулярной основе”, — заявили в Минобороны Беларуси. Эту меру объяснили “адекватным реагированием” на воздушную и наземную обстановку.

Ранее

Наращивание войск ПВО на границе Беларуси и ЕС произошло после того, как 8 ноября группы нелегальных мигрантов направились в сторону Польши. Как сообщало белорусское государственное агентство БелТА, примерно 1,5 тыс. беженцев, большинство из которых курды, планировали перейти границу с Польшей, чтобы попасть в Германию и получить убежище.

Мигранты хотели “привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека”, говорил российским журналистам представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский. Он предположил, что концентрация вооруженных сил Польши на границе якобы может привести к провокациям.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь
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