Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
39060

На украинских дорогах патрульные будут контролировать техническое состояние транспорта: какие машины будут проверять

На украинских дорогах патрульные будут контролировать техническое состояние транспорта: какие машины будут проверять

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

Отмечается, что проверять будут:
— Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним.
— Автобусы.
— Автомобили такси.
— Автомобили, перевозящие опасный груз.
— Отдельные специализированные ТС.
— Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

"Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, соответствующими государственным стандартам. С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут: проводить замеры параметров света фар транспортных средств; измерять остаточную высоту рисунка протектора шин; осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензинових двигателей; осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе; осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств; определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства; проверять другие элементы конструкции транспортных средств”, — заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.

Стоит отметить, что проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта.

Напомним

До конца 2021 года системы Custody Records планируют ввести в 53 подразделениях Нацполиции.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, дорога
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.