Больше всего привитых от COVID-19 педагогов в Донецкой области, меньше всего – в Херсонской

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса привито 94,4% работников школ, двумя — 79%. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.

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"За последние два дня статистика вакцинации увеличилась на 1.4%. То есть по крайней мере одной дозой вакцины привито 94,4% работников школ. Двумя дозами вакцинировано 79% работников ЗОСО (8 ноября этот показатель составлял 76,2%)", — говорится в сообщении.

Детали

Лучшую статистику полной вакцинации педагогов демонстрируют:

Донецкая область - 89,2%;

Харьковская область - 88,8%;

Черкасская область - 87,6%;

Луганская область - 86,2%;

Полтавская область - 85,8%.

Непривитыми остаются 5,6% работников школ.

Сейчас антилидеры по количеству невакцинированных педагогов — Херсонская область (10,5%), Ровенская (9%) и Закарпатская (8,5%).

Напомним

По требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% вакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления “желтого” или “оранжевого” уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в "красную" зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учебные заведения, которые не достигли показателя вакцинации в 100%.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна. В него вошли и педагоги.