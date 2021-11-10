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МХП объявил победителей конкурса MHP Innovation lab: Декарбонизация

МХП объявил победителей конкурса MHP Innovation lab: Декарбонизация

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Кулинарном центре МХП 9 ноября состоялся финал конкурса MHP Innovation lab: Декарбонизация.
MHP Innovation lab: Декарбонизация — это конкурс, в рамках которого МХП искал лучшие решения по восстановлению плодородия почв и декарбонизации производственных процессов, сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Цитата

“Компания МХП уделяет достаточно внимания "зеленым" проектам, декарбонизации производственных процессов, восстановлению плодородия почв, поэтому для нас интересны решения, с которыми пришли финалисты. У каждого участника и команды есть своя специфика, но мы готовы продолжать диалог с каждым. Также МХП перед собой поставил ключевую задачу — к 2030 году стать карбоново нейтральной компанией. Конференция ООН по изменениям климата COP-26, которая проходит в Глазго, только подчеркивает актуальность и важность данного направления. Задача сложная, но мы можем ее реализовать. Мы открыты к партнерству и проектов, которые имеют общие с нами цели”, — рассказал Александр Домбровский, заместитель председателя правления МХП по зеленой трансформации и энергетической политики.

Детали

В компании отметили, что в результате отборочного тура было получено более 30 заявок, из которых команда экспертов отобрала 11 финалистов, которые предложили действительно инновационные и интересные решения.

“Такие конкурсы важны как для участников, так и для бизнеса. Поскольку мы не в теории, а на практике увидим реализацию предложенных решений и технологий, над которыми работают наши стартаперы. Я уверен, чем больше будет подобных волн инновационных конкурсов, тем лучше мы сможем подготовиться к трансформации в этой сфере, которую мы сегодня заявили, или в других сферах в будущем. Компании, с которыми мы будем работать и партнериться, смогут выйти на новый уровень подготовки своих решений, не только для Украины, но и для глобального рынка”, — отметил Николай Такзей, директор Департамента инноваций МХП.

Все проекты финалисты продемонстрировали жюри и получили их экспертную оценку.

Представителями жюри были: Александр Домбровский, заместитель председателя правления МХП по зеленой трансформации и энергетической политики; Николай Такзей, директор Департамента инноваций МХП; Андрей Кислинский, директор
Департамента коммуникаций МХП и Максим Писарев, заместитель председателя правления по производству МХП.

Победителями стали следующие команды и решения:

1. Пастернак Био - решение по переработке пищевых и органических отходов Калифорнийским червем, что на выходе дает органическое удобрение биогумус.
2. Моравис — использование пробиотиков для органических соединений растительного и животного происхождения, проведение обеззараживания без термо/химио обработки и сохранения жизнеспособности полезных микроорганизмов.
3. FuelWell — собственная разработка топливного катализатора для двигателей внутреннего сгорания, что снижает выбросы СО2.
4. Умная Sreda - производство малых архитектурных форм из экологичных строительных материалов, что уменьшает выбросы пластика в окружающую среду.

Еще одна команда Carbominer получила приглашение поработать на одной из птицефабрик МХП, где они смогут испытать свое оборудование, что улавливает с открытого воздуха СО2 и помогает производителям теплиц перейти к более эффективному и устойчивому садоводству. Кроме того, команда предлагает дешевую и беспроводную систему мониторинга микроклимата, чтобы помочь производителям измерить ключевые параметры своих теплиц и дать возможность принятия обоснованных решений относительно лучших условий выращивания сельскохозяйственных культур.

В компании напомнили, что 30 августа 2021 года МХП объявил о запуске конкурса открытых инноваций “MHP Innovation lab: Декарбонизация”.

Партнерами конкурса были: Украинский фонд стартапов (USF) — созданный для развития и стимулирования инноваций в Украине, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) — независимая платформа экспортного украинского бизнеса и Биоэнергетическая ассоциация Украины (UABIO) — неприбыльный общественный союз, который объединяет бизнес и экспертов для развития биоэнергетики в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, МХП
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