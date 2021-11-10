Евросоюз утвердил критерии пятого пакета санкций против Беларуси - СМИ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Послы стран Евросоюза сегодня утвердили критерии пятого пакета санкций против Беларуси. Окончательный вариант пакета санкций будет утвержден 15 ноября. Об этом в своем Twitter сообщил ​​журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, пишет УНН.

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“Послы ЕС только что утвердили все критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Работа над списками теперь ускорится, политический зеленый свет, вероятно, будет дан на заседании совета ЕС на уровне глав МИД 15 ноября”, - говорится в сообщении Йозвяка.

Детали

Также сообщается, что окончательная публикация списка, вероятно, будет позже вышеуказанной даты.

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По информации Reuters, Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел страны Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию "Белавиа", с одобрением уже на следующей неделе.

Отмечалось, что сегодня 27 послов ЕС намерены официально согласиться с тем, что рост количества мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей составляет "гибридную войну" и может быть правовой основой для введения санкций.

В частности, новый пакет санкций направлен против белорусских чиновников, которые, как указывают в ЕС, "организовали прибытие мигрантов в отместку за санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека".

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле, в отношении местного перестраховочного сектора и его основной государственной компании BelarusRe.