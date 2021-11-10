Снежная буря в Китае унесла жизнь одного человека. Школы и дороги закрыты до сих пор

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Снежная буря, которая длилась несколько дней на северо-востоке Китая, заставила закрыть школы, приостановила железнодорожное сообщение, разрушила теплицы и привела к гибели одного человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

В некоторых городах провинции Ляонин и китайского регионе Внутренняя Монголия выпало более 50 сантиметров снега.

Китайские государственные СМИ сообщили, что один человек погиб в городе Тонляо во Внутренней Монголии, но не предоставили никаких подробностей. Снег выпадал в городе в течение 46 часов, чего не происходило минимум с 1951 года, сообщает государственная телекомпания CCTV.

Около тысячи человек оказались в ловушке в течение ночи в зонах обслуживания автомобильных дорог в провинции Цзилинь, говорится в сообщении властей, опубликованном в социальных сетях. Некоторые автомагистрали закрыли, а железнодорожное сообщение прекращено в провинции полностью.

Холодный фронт, который в минувшие выходные охватил Северо-Западный Китай и Пекин, ослабевает, и метеорологическое агентство Китая прогнозирует, что снег закончится в четверг.