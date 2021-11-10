Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
16755

Снежная буря в Китае унесла жизнь одного человека. Школы и дороги закрыты до сих пор

Снежная буря в Китае унесла жизнь одного человека. Школы и дороги закрыты до сих пор

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Снежная буря, которая длилась несколько дней на северо-востоке Китая, заставила закрыть школы, приостановила железнодорожное сообщение, разрушила теплицы и привела к гибели одного человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

В некоторых городах провинции Ляонин и китайского регионе Внутренняя Монголия выпало более 50 сантиметров снега.

Китайские государственные СМИ сообщили, что один человек погиб в городе Тонляо во Внутренней Монголии, но не предоставили никаких подробностей. Снег выпадал в городе в течение 46 часов, чего не происходило минимум с 1951 года, сообщает государственная телекомпания CCTV.

Около тысячи человек оказались в ловушке в течение ночи в зонах обслуживания автомобильных дорог в провинции Цзилинь, говорится в сообщении властей, опубликованном в социальных сетях. Некоторые автомагистрали закрыли, а железнодорожное сообщение прекращено в провинции полностью.

Холодный фронт, который в минувшие выходные охватил Северо-Западный Китай и Пекин, ослабевает, и метеорологическое агентство Китая прогнозирует, что снег закончится в четверг.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.