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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Данилов предложил немецким депутатам забрать мигрантов из Беларуси к себе домой

Данилов предложил немецким депутатам забрать мигрантов из Беларуси к себе домой

Алексей Данилов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов предложил немцам разместить мигрантов из Беларуси у себя дома. Ответ прозвучал на предложение депутата немецкого Бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ) Нильса Шмидта принять беженцев в Украине. Об этом Данилов заявил во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“У нас на заседании СНБО рассматривали заявление господина Шмидта. У нас есть предложение к социал-демократам (Германии - ред.) взять к себе домой по 2, по 3, по 5, скажем, мигрантов. Если у них там есть место в Бундестаге, в кабинетах, пусть они берут их к себе, и пусть они там находятся. С какого перепугу мы их должны брать к себе, если немцы о них должны заботиться?" - подчеркнул Данилов.

Детали

Он отметил, что очень странно слышать от социал-демократов указания украинской власти.

Добавим

Сегодня депутат германского Бундестага, спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.

Он подчеркнул, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши. Польша заявила, что всех задержали.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства. В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Германия, мигранты
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