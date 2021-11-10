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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Премьер Польши заявил, что Лукашенко мстит за поддержку Польшей демократических перемен в Беларуси

Премьер Польши заявил, что Лукашенко мстит за поддержку Польшей демократических перемен в Беларуси

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ситуация на польско-белорусской границе стала предметом переговоров 10 ноября в Варшаве между премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Премьер Польши заявил, что Лукашенко мстит за поддержку Польшей демократических перемен в Беларуси. Об этом пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio.

Детали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, говоря о ситуации на границе, заявил: "Это проявление государственного терроризма. Это также тихая месть Лукашенко за поддержку демократических выборов и изменений в Беларуси в августе прошлого года".

Глава правительства Польши подчеркнул, что кризис на границе — политический. Режим Лукашенко шантажирует ЕС, Польшу, чтобы те признали его президентом и сели с ним за стол переговоров на условиях Лукашенко.

Щарль Мишель сообщил, что по поводу кризиса состоится встреча министров иностранных дел ЕС. Послы стран ЕС в Брюсселе 10 ноября уже встречались по этому поводу. Мишель подчеркнул, что Евросоюз должен продемонстрировать единство: "Как и все вы, я был шокирован сюжетами с границы, которые я видел: они показывают, как авторитарный режим циничным образом, без уважения к основному человеческому достоинству, выталкивает семьи, женщин, детей. Это недостойно и неприемлемо".

"Санкции против Беларуси уже находятся на столе, между странами ЕС ведутся переговоры, чтобы убедиться, что все мы придерживаемся одинаковой позиции", - отметил Шарль Мишель.

Матеуш Моравецкий на встрече с Шарлем Мишелем заявил, что странам ЕС необходимо выработать соответствующие решения, чтобы Польша и Евросоюз оставались в безопасности.

Дополнение

10 ноября два российских дальних бомбардировщика Ту-22 совершили патрульный рейс вдоль границы с Беларусью. В Минобороны Беларуси заявили, что такие полеты будут осуществляться регулярно. В ведомстве заявили, что это меры "адекватного реагирования" на ситуацию, сложившуюся в воздухе и на земле. По сообщению МО РБ, во время полета отрабатывалась практическая работа сил и средств, входящих в единую белорусско-российскую региональную систему ПВО.

Добавим

Ситуация на границе, где остаются сотни беженцев из Ближнего Востока, продолжает оставаться напряженной. Ночью было много попыток прорыва польско-белорусской границы, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Две большие группы нелегальных мигрантов в конце концов смогли попасть в Польшу. Все прорвавшиеся были задержаны, сообщил Блащак.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, мигранты
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