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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Изменение подхода Беларуси для де-юре признание Крыма "российским" приведет к непоправимым последствиям - МИД

Изменение подхода Беларуси для де-юре признание Крыма "российским" приведет к непоправимым последствиям - МИД

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Об этом УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя недавние заявления главы белорусского дипведомства.

Детали

По словам Николенко, в Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о Крыме.

Дипломат подчеркнул, что Украина исходит из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Цитата

“Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права”, — заявил спикер МИД.

Контекст

Ранее глава МИД Беларуси заявил одному из российских СМИ, будто временно оккупированный Крым сейчас является “российской территорией”.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, оккупация, Беларусь
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