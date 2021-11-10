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Жестокое избиение автора песен группы KAZKA в Киеве: нападавшего задержали и сообщили о подозрении

Жестокое избиение автора песен группы KAZKA в Киеве: нападавшего задержали и сообщили о подозрении

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Задержали мужчину, который жестоко избил в киевском подъезде автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. Нападавшему сообщили о подозрении. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Киевской городской прокуратуры.

Цитата

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении киевлянину по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю (ч. 1 Ст. 121 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Детали

По данным расследования, на Журавлева напал его нетрезвый сосед. Между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему по меньшей мере один удар в зону правого височного участка.

В результате удара пострадавший получил опасные для жизни телесные повреждения, а именно: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правой височной области.

Сейчас решают вопрос об избрании нападавшему меры пресечения.

Напомним

Нападение на музыкального продюсера, автора песен группы KAZKA Николая Журавлева случилось вечером 6 ноября в многоквартирном доме Шевченковского района столицы.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Ему сделали операцию по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц понадобится еще одно хирургическое вмешательство — в голову вставят пластину.

Источник: УНН
Теги: Киев, нападение
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