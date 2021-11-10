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Суд арестовал главного военного преступника “Изоляции” Куликовского

Суд арестовал главного военного преступника “Изоляции” Куликовского

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Приморский районный суд Мариуполя арестовал бывшего боевика террористической организации "ДНР“, главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области” изоляция" Дениса Куликовского. Об этом журналисту УНН сообщили в СБУ.

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“Приморский районный суд Мариуполя избрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в СБУ.

Дополнение

В Киеве задержали главного военного преступника Донецкой тюрьмы боевиков “Изоляция” Дениса Куликовского.

Дениса Куликовского, в частности, подозревают в торговле людьми, создании террористической группы или террористической организации.

Источник: УНН
Теги: суд, СБУ, Украина
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