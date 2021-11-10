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20025

Сообщено о подозрении молодым людям, ранее нацеливавших пистолет на парализованную бабушку и снимавших это на видео

Сообщено о подозрении молодым людям, ранее нацеливавших пистолет на парализованную бабушку и снимавших это на видео

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Трем молодым парням сообщено о подозрении в издевательстве над 76-летней бабушкой. Они направляли на нее пистолет и записывая свои “развлечения” на видео. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

“Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем парням по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей”, — сообщила Максимец.

Детали

Она напомнила, что инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Героев Днепра, что на столичной Оболони.

“Двое парней во время гостевания у своего друга решили снять видео издевательства над 76-летней бабушкой, которая является лежачей больной в течение 5 лет, и последние 3 года не разговаривает. Один из парней взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. В это время другой злоумышленник снимал указанные действия на телефон. В дальнейшем видео издевательства над беспомощной бабушкой молодые парни разместили в соцсети на страницу одного из фигурантов”, — рассказала Макцимец.

Во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео преступных действий и начали уголовное производство.

“Вскоре были установлены участники противоправных действий. Подозреваемые — местные жители 2001, 2002, 2003 годов рождения. За содеянное им грозит до 4 лет лишения свободы”, — добавила она.

Дополнение

В Киеве двое парней издевались над пожилой женщиной, направляя на нее пистолет и записывая свои “развлечения” на видео. Правоохранители расследуют домашнее насилие.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина
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