В СНБО не исключают использования Россией "энергетического терроризма" в отношении Украины

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны не исключает того, что Российская Федерация может использовать “энергетический терроризм” в отношении Украины. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, Украина готова принимать жесткие решения в своих интересах, передает УНН.

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“В случае необходимости, если будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией „энергетического терроризма“ в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны”, — заявил Данилов.

Добавим

В начале октября в правительстве прогнозировали “сложный отопительный сезон”, поскольку он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса.



По состоянию на 8 ноября сообщалось, что 7% жилого сектора и 15% объектов социальной сферы в Украине еще не подключены к теплоснабжению.



Напомним

В конце сентября Кабмин, НАК “Нафтогаз Украины”, Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” сообщил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, которые финансируются из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).