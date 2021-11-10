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Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном - СМИ

Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном - СМИ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Высокопоставленные израильские оборонные чиновники заявили, что страна готовится к возможности вооруженного конфликта с региональным ожесточенным соперником Ираном и его доверенными лицами. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Авив Кохави заявил во вторник, что израильские военные "ускоряют оперативные планы и готовность к борьбе с Ираном и ядерной военной угрозой".

Обращаясь к законодателям на заседании комитета по иностранным делам и обороне Кнессета, Кохави сказал, что военные "продолжили действовать против наших врагов в тайных операциях и миссиях на Ближнем Востоке" в течение последнего года.

Выступая во время визита на завод оборонной промышленности в северном городе Шломи, неподалеку от ливанской границы, министр обороны Израиля Бенни Ганц сказал, что Израиль "все время работает, чтобы предотвратить войну — проводил операции, передавал сообщения, предотвращая (военное) наращивание".

В случае войны, по его словам "мы будем готовы проводить операции, которых не было в прошлом, средствами, которые не были в наших руках в прошлом, которые навредят сердцу террора и его способностям".

Слова Кохави и Ганца прозвучали после ряда сообщений об израильских авиаударах в Сирии.

За последнее десятилетие Израиль нанес сотни ударов по связанным с Ираном целям в соседней Сирии, но редко признавал свои операции. Присутствие Ирана у северной границы Израиля является "красной линией".

Добавим

Израиль считает Иран экзистенциальной угрозой и предупреждает, что в случае необходимости будет действовать с военной силой, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия.

В прошлом месяце министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что"если террористический режим Ирана собирается получить ядерное оружие, мы должны действовать".

Иран настаивает, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели. В этом месяце Тегеран намерен возобновить ядерные переговоры с мировыми державами после того, как соглашение 2015 года о сдерживании его ядерной программы провалилось после выхода США из соглашения в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Иран
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