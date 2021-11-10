СНБО ввел санкции против трех самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о санкциях против трех самолетов, которые незаконно летали во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня было принято решение в отношении трех самолетов, которые продолжают курсировать в США, на компании, на которые они были оформлены. Было принято решение о наложении санкций. Хочу сказать, что все те самолеты, которые считают, что они будут без разрешения где-то передвигаться, они будут преследоваться..." - сказал Данилов.

При этом он добавил, что самолет народного депутата Виктора Медведчука с первых дней санкций находится в аэропорту “Жуляны”, и он никуда ни разу не улетал.

Детали

Глава СБУ Иван Баканов во время брифинга сообщил, что Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U S.R.L.".

Так, он напомнил, что в январе СНБО по предложению Службы безопасности ввел санкции в отношении молдавского оператора чартерных рейсов. Так, санкции были применены к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Но сейчас зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

“На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один — самолет, который использовал Медведчук — находился в аэропорту "Жуляны“. Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании”, — отметил Баканов.

Он добавил, что в феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже в отношении новых владельцев-нерезидентов. Новый пакет ограничений касался ряда компаний с Британских Виргинских островов.

"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические ухищрения дадут свой результат. Ведь СБУ сегодня рекомендовала СНБО применить санкции и в отношении новых владельцев”, — подчеркнул Баканов.

Дополнение

Против ряда иностранных авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора РФ, ввели санкции — за полеты с нарушением действующего украинского законодательства.